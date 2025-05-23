В Талдомском округе состоялась выездная встреча администрации в отеле «Кантри Резорт»

21 мая в Талдомском округе состоялось очередное выездное заседание администрации, которое проходило в гостиничном комплексе «Кантри Резорт».

Встреча предоставила сотрудникам возможность задать интересующие их вопросы, обозначить актуальные проблемы и внести предложения по развитию территории округа.

Особую обеспокоенность у жителей вызывают вопросы, связанные с предоставлением коммунальных услуг, благоустройством населенных пунктов и состоянием дорожной инфраструктуры.

Глава Талдомского округа вместе со своими заместителями, депутатами от партии «Единая Россия», а также руководителями ключевых служб и ведомств отвечал на вопросы и обращения граждан. Некоторые вопросы были решены прямо во время встречи, а по другим, требующим более тщательного анализа, задачи взяты на личный контроль.

В связи с многочисленными запросами, касающимися благоустройства набережной в поселке Вербилки, глава округа обратился к жителям с просьбой активно участвовать во всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства на 2026 год.

В этом году жители Талдомского округа смогут проголосовать по двум проектам:

Проект по благоустройству набережной в Вербилках, расположенной по адресу ул. Советская, д. 11.

Проект по благоустройству привокзальной площади в городе Талдом.

Жители оценили возможность такого непосредственного диалога, который позволяет оперативно решать различные вопросы, не покидая привычного места.