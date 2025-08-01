В Талдомском округе состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работника торговли

Глава округа Юрий Крупенин, вместе с председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым, поздравили представителей торговой отрасли с их профессиональным праздником, подчеркнув важность их вклада в общественную жизнь.

«Работники торговли — это не просто продавцы, это люди, которые каждый день делают наш мир удобнее и доступнее. Ваше внимание к клиентам, умение создать атмосферу гостеприимства и заботы о покупателях играет огромную роль в развитии экономики округа», — подчеркнул Глава в своем обращении.

В ходе мероприятия были вручены почетные награды и сувениры наиболее трудолюбивым сотрудникам. Администрация округа отметила передовые методы и проекты в сфере торговли, направленные на улучшение сервиса и повышение удовлетворенности жителей.

Мероприятие объединило работников крупных торговых сетей и небольших предприятий, создающих атмосферу тепла и комфорта в нашем округе. В заключение мероприятия Глава выразил благодарность всем за проделанную работу и пожелал им дальнейших достижений. Высокий уровень обслуживания и ориентированность на покупателя – основа устойчивого развития торгового сектора в Талдомском округе.