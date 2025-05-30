В Талдомском округе состоялось праздничное мероприятие, посвященное вручению паспортов молодым гражданам

Одиннадцать ребят официально стали полноправными членами общества, получив главный идентификационный документ – паспорт. Это знаменательное событие ознаменовало важный этап в жизни каждого из них, открывая перед ними новые возможности и закрепляя их права.

Глава Талдомского городского округа, совместно с председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым, провели торжественную церемонию вручения и обратились к новоиспеченным гражданам с напутственными словами.

«Этот документ говорит, что теперь вы являетесь полноценными гражданами Российской Федерации. Желаю вам гордо нести это звание, честно выполнять свои обязанности, стремиться к знаниям и трудиться на благо Отечества»,-отметил Юрий Крупенин.

В зале присутствовали родители, оказавшие неоценимую поддержку своим детям на пути к этому важному моменту. Получение паспорта – это не просто формальность, а принятие на себя новых обязанностей и ответственности. Атмосфера радости и волнения царила в зале, когда молодые люди получали из рук представителей власти этот символ взросления.

Стоит подчеркнуть, что паспорт – это гораздо больше, чем просто бумага. Он является подтверждением дееспособности, дает возможность путешествовать и воплощать в жизнь свои стремления. Теперь ребята имеют право участвовать в выборах, трудоустраиваться и формировать свое будущее. Перед ними открылись новые горизонты и перспективы для самореализации.

Приглашение на торжественное вручение паспортов открыто для всех желающих. Для этого необходимо заранее уведомить о своем желании при подаче заявления в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).