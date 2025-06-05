В Талдомском округе состоялся торжественный праздник, посвященный окончанию учебного года
Фото: [Пресс-секретарь Талдомского г.о.]
В соответствии с многолетней традицией, в образовательном учреждении «Запрудненская гимназия» Талдомского округа состоялся яркий праздник «Гордость гимназии» на площадке Дворца культуры «Прогресс».
Основная цель мероприятия – подвести итоги прошедшего учебного периода и отметить наиболее выдающихся учеников школы. С поздравительной речью к собравшимся обратился глава Талдомского городского округа, Юрий Васильевич Крупенин. Он выразил благодарность всем участникам образовательного процесса за успешно завершенный год и за впечатляющие достижения.
Награды, заслуженно присужденные отличникам учебы, призерам и победителям муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также победителям творческих конкурсов, научно-практических конференций и сильнейшим спортсменам, были вручены под громкие аплодисменты присутствующих.
«Поздравляем с высокой оценкой весь педагогический коллектив и всех учащихся «Запрудненской гимназии» с успешным завершением учебного года и желаем дальнейших успехов,»- отметили в администрации округа.