В Талдомском округе состоялся торжественный праздник, посвященный окончанию учебного года

В соответствии с многолетней традицией, в образовательном учреждении «Запрудненская гимназия» Талдомского округа состоялся яркий праздник «Гордость гимназии» на площадке Дворца культуры «Прогресс».

Основная цель мероприятия – подвести итоги прошедшего учебного периода и отметить наиболее выдающихся учеников школы. С поздравительной речью к собравшимся обратился глава Талдомского городского округа, Юрий Васильевич Крупенин. Он выразил благодарность всем участникам образовательного процесса за успешно завершенный год и за впечатляющие достижения.

Награды, заслуженно присужденные отличникам учебы, призерам и победителям муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также победителям творческих конкурсов, научно-практических конференций и сильнейшим спортсменам, были вручены под громкие аплодисменты присутствующих.