В Талдомском округе завершился учебный год праздничным мероприятием посвященным последнему звонку
Фото: [Пресс-секретарь Талдомского г.о.]
В стенах Талдомской школы № 3 состоялось торжественное событие, знаменующее завершение важного этапа в жизни юных талдомцев. Глава округа Юрий Крупенин поздравил 23 выпускников с этим значимым и волнующим праздником.
Вместе с председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым, они обратились к ребятам с напутственными словами, пожелавшими им уверенности в своих силах, прочных знаний и, безусловно, успешной сдачи предстоящих экзаменов.
Родители, педагоги и сами выпускники собрались, чтобы отпраздновать этот важный рубеж в жизни молодых людей. В их выступлениях звучали слова признательности и мудрые советы, а также воспоминания о преодоленных вызовах и достигнутых успехах.
«За годы учебы вы не только получили качественное образование, но и проявили себя как талантливые, целеустремленные и разносторонние личности – в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Уверен, что вы станете настоящими профессионалами, достойными гражданами нашей страны и гордостью родного края. Особая благодарность – учителям и родителям, которые все эти годы были рядом», - отметил Юрий Крупенин.