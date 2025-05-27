В Талдомском округе завершился учебный год праздничным мероприятием посвященным последнему звонку

В стенах Талдомской школы № 3 состоялось торжественное событие, знаменующее завершение важного этапа в жизни юных талдомцев. Глава округа Юрий Крупенин поздравил 23 выпускников с этим значимым и волнующим праздником.

Вместе с председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым, они обратились к ребятам с напутственными словами, пожелавшими им уверенности в своих силах, прочных знаний и, безусловно, успешной сдачи предстоящих экзаменов.

Родители, педагоги и сами выпускники собрались, чтобы отпраздновать этот важный рубеж в жизни молодых людей. В их выступлениях звучали слова признательности и мудрые советы, а также воспоминания о преодоленных вызовах и достигнутых успехах.