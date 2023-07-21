В Тамбове выросло число госпитализированных с подозрением на холеру

Как сообщает RT , за последние сутки были обследованы около 400 контактных лиц, которые могли находиться в близком контакте с зараженными.

В связи с подозрением на холеру в Тамбовской области число госпитализированных увеличилось до двух. Оба пациента – граждане Индии, однако у них отмечаются разные клинические проявления: у одного из них есть симптомы заболевания, а у другого нет.

На данный момент состояние обоих пациентов удовлетворительное, что является хорошей новостью. И все равно необходимо продолжать следить за состоянием этих лиц, как и контактных с ними. Они проходят медицинские осмотры, лабораторные обследования и антибиотикопрофилактику. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.