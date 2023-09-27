В Танзании истребили пять миллионов птиц для защиты рисовых полей

Власти Танзании уничтожили пять миллионов красноклювых ткачей, чтобы защитить от их нашествия рисовые поля, сообщает Agence France-Presse.

Управление по защите растений и удобрениям боролось с птицами на протяжении четырех дней, задействовав, в том числе, беспилотники. По словам генерального директора организации Джозефа Ндунгуру, ткачи могли уничтожить сельхозкультуры на площади 400 га.

Красноклювый ткач – небольшая птичка, размером с воробья, при этом невероятно прожорливая. Как рассказал Ндунгуру, за день перемещающиеся большими стаями ткачи могут уничтожить более 50 тонн сельхозкультур.