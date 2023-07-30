В Татарстане из-за упавшего на палатку во время урагана дерева погибла девочка

Ранее сообщалось, что на столицу Татарстана Казань и другие районы республики обрушился сильнейший за последние десятилетия ураган. Повалены десятки деревьев, сорваны крыши строений, повреждены линии электроснабжения.

Как информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы Татарстана, в населенном пункте Боровое Матюшино из-за упавшего на палатку дерева погибла девочка.

«Семья [отдыхала] в Боровом Матюшино в палатке. <…> Дети находились в палатке, дерево упало на палатку. Ребенок погиб, девочка», — рассказал собеседник агентства.

Остальные находившиеся в палатке дети, как пояснил журналистам источник в экстренных службах региона, не пострадали.

В настоящее время для ликвидации последствий урагана задействованы 220 человек личного состава МЧС и 36 единиц специальной техники. 12 тыс. человек пока остаются без света, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.