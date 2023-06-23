В Татарстане наказали водителя автобуса, который кинулся в драку с пассажиром

В Казани на водителя автобуса No74 поступила жалоба после того, как он чуть не подрался с пассажиром. В связи со сложившейся ситуацией специалиста лишили премии, сообщает inkazan.ru .

Житель столицы Республики Татарстан рассказал о том, что водитель автобуса нарушил дисциплину на дороге в ходе движения. Инцидент произошел утром 21 июня, мужчина, управляющий автобусом No74 в течение 15 минут препятствовал проезду другого общественного транспортного средства. Один из пассажиров сделал замечание по данному факту, на что водитель отреагировал агрессией. Между мужчинами чуть не завязалась драка.

Администрация Казани отреагировала на сообщение горожанина об инциденте, по словам мэрии, водителя лишили премии.