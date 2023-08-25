В Татарстане женщина с ребенком 4 дня находились в плену у мужчины

Стало известно, что тридцатилетний мужчина из Тверской области держал взаперти несколько дней женщину с ребенком. Также уточняется, что преступник избивал их все это время.

Как сообщает «Газета.ру», инцидент произошел еще в апреле. Выяснилось, что мужчина пришел в гости к своей новой знакомой. Однако для женщины и ее сына все закончилось побоями, длившимися целых четыре дня. Все это время преступник держал их взаперти.

Однако на пятый день мужчина уснул крепче обычного, после чего его пленники смогли высвободиться и обратиться к правоохранительным органам. Как только преступник проснулся и обнаружил пропажу двоих, он украл некоторое имущество жильцов квартиры и скрылся. Стоит отметить, что ранее он уже был судим.