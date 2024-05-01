В Тбилиси протестующие пошли на штурм парламента, поджигают мусор, сбивают камеры видеонаблюдения

В центре столицы Грузии на проспекте Руставели протестующие против закона об иноагентах начали разжигать костры и возводить баррикады. Видео происходящих беспорядков буквально переполнили новостные паблики.

Отмечается, что некоторые из протестующих начали сбивать камеры видеонаблюдения около парламента. В целом толпа уже готова пойти на штурм здания.

Стоит отметить, что некоторое время назад полиция применила водометы, резиновые пули и распылила перцовый газ. В результате чего часть активистов на время покинули площадь перед зданием парламента. Сейчас они вновь вернулись.

Напомним, 7 марта 2023 года грузинский парламент принял в первом чтении проект закона об иностранных агентах. После этого в Тбилиси не утихают массовые митинги. Полицейским приходится вмешиваться и разгонять толпу с применением водометов и слезоточивого газа.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу Министерства внутренних дел страны прекратить разгон активистов в Тбилиси у здания парламента.