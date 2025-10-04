В Тбилиси разъяренные митингующие ворвались во дворец президента

В Тбилиси протестующие прорвались через железные ограждения во двор резиденции президента Грузии. Об этом сообщает телеканал Рустави-2.

По данным телеканала, находящийся рядом спецназ применил против разъярённой толпы перцовый спрей. Других подробностей пока не приводится.

Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Кроме того, избираются мэры нескольких крупных городов, включая столицу страны — Тбилиси.