В TikTok объяснили, как обычный лист бумаги ломает MacBook

Владельцам ноутбуков Apple стоит быть осторожными, предупреждает пользователь TikTok classicheidi, поскольку обычный лист бумаги может привести к поломке устройства. Видеоролик с предупреждением размещен в профиле блогера.

Девушка поделилась своей историей о том, как случайно повредила экран своего MacBook, забыв между клавиатурой и дисплеем поздравительную открытку. После закрытия крышки на экране появилась трещина. Таким образом, блогер продемонстрировала, как плотный лист бумаги может вывести MacBook из строя.

Репортеры TechRadar обратили внимание на рекомендации Apple, в которых компания настоятельно не рекомендует оставлять какие-либо предметы между экраном и клавиатурой ноутбука.

Эксперты объясняют это тем, что MacBook от Apple отличаются своей тонкостью, из-за чего пространство между клавиатурой и дисплеем в закрытом состоянии минимально. Видео classicheidi набрало почти полторы тысячи комментариев за неделю.

Ранее сообщалось, что поддельные iPhone 17 Pro с Android появились в продаже в Китае.