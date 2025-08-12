В Китае начали продавать клоны iPhone 17 Pro

В Китае начали продавать поддельные версии iPhone 17 Pro еще до того, как Apple официально анонсировала свой новый флагман. Фотографии контрафактного устройства, внешне практически неотличимого от будущего оригинала, опубликовал в своих соцсетях блогер Сонни Диксон.

Главная особенность подделок заключается в том, что они работают на базе Android, но при этом имитируют интерфейс iOS 18. Производители пошли на хитрость, модифицировав операционную систему Google до неузнаваемости.

Любопытно, что в описании устройства даже упоминается iOS 18, хотя оригинальный iPhone 17 Pro, по всей видимости, будет работать на iOS 26.

Визуально отличить подделку от оригинала сложно — китайские умельцы скопировали не только дизайн корпуса, но и фирменную упаковку Apple. Единственная заметная разница — использование обоев, характерных для iOS 18.

Сам Диксон, первым сообщивший об этом феномене, не указал конкретное место продажи, но эксперты предполагают, что вскоре такие устройства могут появиться на AliExpress и других международных площадках.

