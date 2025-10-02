В Тюмени банкир годами обчищал счета пенсионеров

На протяжении двух лет, с 2022 по 2024 год, злоумышленник, пользуясь своим доступом, собирал конфиденциальные данные клиентов преклонного возраста прямо в отделении банка. Получив сведения, он, не уведомляя владельцев, оформлял на их счета дубликаты пластиковых карт, которые затем оставались у него. Чтобы скрыть противоправную деятельность, сотрудник деактивировал услугу СМС-информирования. Впоследствии эти карты использовались для обналичивания денег через банкоматы.

Жертвами мошеннической схемы стали девять человек пенсионного возраста, а совокупный материальный ущерб превысил 9 000 000 рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый был признан виновным по статьям 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, и 158 УК РФ — кража. В качестве наказания ему назначили четыре года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерка из Салехарда перевела мошенникам 896 тыс. руб. после звонка в Max.