В Тюмени «человек-паук» в отличной физической форме поскакал по стенам многоэтажки и попал на видео

В Тюмени сегодня днем жильцов одной из многоэтажек напугал/развлекал один из местных жителей, возомнивший, похоже, себя «человеком-пауком». Хмурым воскресным утром молодой человек попрыгал по внешним блокам кондиционеров с 17-го на 11-й этаж.

В какой-то момент ему, видимо, показалось мало адреналина, и «паук» под крики женщин повисел на козырьке внешнего блока кондиционера на одной руке.

По словам очевидцев, в какой-то момент прыгун-акробат принялся ломиться в окна, однако мужчину не пускали обратно в дом. После этого он решил спуститься вниз по кондиционерам. Доскакав по кондиционерным блокам до 11-го этажа, он попал в заботливые руки спасателей и был доставлен в полицейский отдел.

Видео дефиле тюменского «человека-паука», которые сняли очевидцы, уже попало в сеть и стало вирусным. Там видно, что в какой-то момент некая женщина крикнула мужчине: «Никита, обратно залазь. Сейчас подъедут пожарные, тебя достанут», после чего доморощенный эквилибрист принял устойчивое положение, подтянувшись на одной руке.