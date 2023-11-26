В Тюмени дети и их родители встретили Поезд Деда Мороза
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», Дед Мороз поприветствовал Тюмень: волшебный поезд прибыл 26 ноября.
Воскресным утром в Тюмени на перроне состоялась встреча с Дедом Морозом, которая стала ярким событием для горожан. Вместе с добрым волшебником прибыли Снеговик, Гном, Зайцы и другие персонажи из сказок.
Прибытие поезда сопровождалось организованной праздничной программой, включавшей костюмированных персонажей, танцы и поздравления. Дед Мороз пожелал тюменцам исполнения желаний, поздравил их с наступающим праздником, а также пригласил всех в Великий Устюг.
Группа в социальных сетях «Поезд Деда Мороза» организовала прямую трансляцию с мероприятия, чтобы поделиться событием с людьми, которые не пришли на встречу с волшебником.