В Тюмени дети и их родители встретили Поезд Деда Мороза

Воскресным утром в Тюмени на перроне состоялась встреча с Дедом Морозом, которая стала ярким событием для горожан. Вместе с добрым волшебником прибыли Снеговик, Гном, Зайцы и другие персонажи из сказок.

Прибытие поезда сопровождалось организованной праздничной программой, включавшей костюмированных персонажей, танцы и поздравления. Дед Мороз пожелал тюменцам исполнения желаний, поздравил их с наступающим праздником, а также пригласил всех в Великий Устюг.

Группа в социальных сетях «Поезд Деда Мороза» организовала прямую трансляцию с мероприятия, чтобы поделиться событием с людьми, которые не пришли на встречу с волшебником.