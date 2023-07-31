В Тюмени мужчина заплатит 5000 рублей за избиение несовершеннолетнего сына

Как сообщает URA.RU , между отцом и ребенком произошел конфликт, в котором родитель не смог сдержать своих эмоций.

От пресс-службы судебной системы Тюменской области поступила информация о том, что двое находились в одном из городских дворов. Взрослый мужчина в ходе конфликта с 12-летним сыном два раза ударил его ладонью по лицу. После этого отец нанес ребенку увечья ногами, когда схватил его за кофту и повалил на землю.

В суде напавший на несовершеннолетнего сказал, что избил сына из-за того, что не сумел совладать с нахлынувшими эмоциями. Признав вину, мужчина дал обещание, что подобных случаев больше не повторится. Так или иначе, за совершенное он обязан выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.