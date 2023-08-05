В Тюмени успешно провели операцию по восстановлению кисти с пересадкой кожи

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , операция была проведена пациенту, который обратился к травматологам с незаживающей раной на кисти руки.

Кистевые хирурги взяли кровоснабжаемый лоскут кожи с предплечья пациента и провели его пересадку на поврежденную руку. Операция прошла успешно. Отмечается, что у пациента уже полностью зажила рана, благодаря усилиям врачей.

Однако, для закрепления положительного результата требуется довольно продолжительная реабилитация. После таких серьезных хирургических вмешательств подобные восстановительные процедуры играют важную роль для пациентов. Стоит уточнить, что мужчина уже готов вернуться на работу после проведенной операции.

А ранее сообщалось о выписке из больницы Салехарда женщины, которая пострадала от нападения белого медведя.