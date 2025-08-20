В Тюмени задержали похороны бойца СВО из-за бумажной волокиты

Тюменского участника спецоперации на Украине, погибшего в бою, привезли в Тюмень в запаянном гробу, однако похороны уже почти две недели откладываются, сообщил портал 72.RU.

Известие о гибели бойца пришло 21 июля. Как рассказала сестра погибшего, 9 августа в военкомате заявили, что сопроводительные документы к гробу отсутствуют, и предложили провести похороны под личную ответственность матери.

Позже выяснилось, что документы находятся у сопровождающего, чье имя в военкомате не знают. Женщина просила выдать дубликат медицинского заключения, но его пообещали отправить транспортной компанией в течение трех дней.

По ее словам, документы так и не пришли. В воинской части, где служил погибший, утверждают, что бумаги были отправлены в Центр идентификации в Ростове, но там заявляют, что заключение находилось в гробу.

В военном комиссариате Калининского и Центрального районов Тюмени заявили, что семье предлагали организовать прощание 12 августа, но родственники отказались из-за отсутствия медицинской справки.

