Тюменская больница довела до слез жену бойца СВО

В Тюмени супруга участника специальной военной операции (СВО) столкнулась с неприятной ситуацией в больнице, что вызвало у нее слезы. Об этом сообщил сам военнослужащий на видео, размещенном новостным интернет-изданием «Новости МегаТюмени».

Ветеран боевых действий, получивший инвалидность из-за потери конечностей в зоне СВО, столкнулся с проблемой доступа в медучреждение во время визита на осмотр, поскольку здание не было оборудовано пандусами.

Он рассказал, что его жена вынуждена была обратиться в больницу самостоятельно. В регистратуре выразили недовольство тем, что он лично не явился. Затем, по его словам, ей пришлось обходить кабинеты, проходя без очереди.

По словам ветерана, другие посетители больницы начали выражать свое недовольство по поводу того, что его жена была принята вне общей очереди. Один из пациентов обратился с просьбой принять меры в связи с этим, выразив свое возмущение и заявив, что ему тоже обидно, что он не может пройти.

