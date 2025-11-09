В Тюменской области открыли кухню, где дети на колясках учатся готовить сами

Фото: [ Кухня в детском саду гимназии № 5 после капитального ремонта в Красногорске/Медиасток.рф ]

В Тюменской области в центре комплексной реабилитации «Родник» открыли адаптивную кухню для детей с инвалидностью. Здесь ребята из ХМАО и ЯНАО осваивают навыки самостоятельного приготовления пищи в рамках ежегодной программы восстановления. Об этом сообщает МК .

По информации центра, курс охватывает около 100 семей из северных регионов. Помимо кулинарных занятий, дети посещают бассейн, проходят тренировки по адаптивной физкультуре, работают с психологом и логопедом, получают оздоровительные процедуры — водолечение, массаж, грязевые обертывания и сеансы в спелеокамере.

Кухня полностью адаптирована для использования детьми на инвалидных колясках. Гарнитур установлен на пониженной высоте, предусмотрен свободный доступ к воде и бытовым приборам. Помещение оснащено двумя варочными поверхностями, духовкой и двойной мойкой.

Процесс обучения разделен на этапы: от изучения правил безопасности и санитарных норм до самостоятельного приготовления простых блюд. Занятия проходят под руководством инструкторов по социальной адаптации.

Главная цель проекта — помочь детям стать максимально самостоятельными, отметил заместитель руководителя по социальной реабилитации центра Данил Варяев.

