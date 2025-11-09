В Тюменской области открыли кухню, где дети на колясках учатся готовить сами
Фото: [Кухня в детском саду гимназии № 5 после капитального ремонта в Красногорске/Медиасток.рф]
В Тюменской области в центре комплексной реабилитации «Родник» открыли адаптивную кухню для детей с инвалидностью. Здесь ребята из ХМАО и ЯНАО осваивают навыки самостоятельного приготовления пищи в рамках ежегодной программы восстановления. Об этом сообщает МК.
По информации центра, курс охватывает около 100 семей из северных регионов. Помимо кулинарных занятий, дети посещают бассейн, проходят тренировки по адаптивной физкультуре, работают с психологом и логопедом, получают оздоровительные процедуры — водолечение, массаж, грязевые обертывания и сеансы в спелеокамере.
Кухня полностью адаптирована для использования детьми на инвалидных колясках. Гарнитур установлен на пониженной высоте, предусмотрен свободный доступ к воде и бытовым приборам. Помещение оснащено двумя варочными поверхностями, духовкой и двойной мойкой.
Процесс обучения разделен на этапы: от изучения правил безопасности и санитарных норм до самостоятельного приготовления простых блюд. Занятия проходят под руководством инструкторов по социальной адаптации.
Главная цель проекта — помочь детям стать максимально самостоятельными, отметил заместитель руководителя по социальной реабилитации центра Данил Варяев.
