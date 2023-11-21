В Тюменской области прокуратура оказала помощь инвалидам в получении свыше 150 млн рублей

Соответствующая информация опубликована в социальных сетях на странице ведомства. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Свыше 400 инвалидов в регионе получили свои компенсации за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации благодаря помощи прокуратуры. Ранее региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования их не выплатило, образовались долги по электронным сертификатам. Но из-за вмешательства ситуация изменилась.

Фонд все же выплатил компенсации, сумма которых превышает 157 млн рублей, а также погасил задолженности по электронным сертификатам, размер которых составил 16 млн рублей. Это стало возможным благодаря активной защите имущественных прав инвалидов со стороны прокуратуры Тюменской области.