«В ТК такого нет». Можно ли приходить с ребенком на работу, если начальник не против?

Присутствие детей на рабочих местах, не связанных с вредными или опасными условиями и не являющихся режимными объектами, не противоречит законодательству и допускается с одобрения руководителя. Такую позицию в беседе с ТАСС озвучил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю, что если это не вредит процессу, если это не мешает другим коллегам, если работодатель не против этого, если это не режимное предприятие, если это безопасно для ребенка, почему нет? Везде такая гибкость и легкость должна присутствовать. В этом ничего страшного нет», – заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что работодатель не несет ответственности за несовершеннолетнего посетителя – всю полноту обязанностей берет на себя родитель. При этом Нилов уточнил, что требования обустраивать детскую безопасность на рабочем пространстве в Трудовом кодексе РФ отсутствуют.

Глава комитета также напомнил, что нахождение детей на производствах с вредными или опасными факторами строго запрещено. По его словам, дополнительные нормативные изменения в этой сфере пока не требуются, так как данная тема не поднималась в качестве актуальной проблемы.

Ранее депутат Селезнев сообщил, что работодатель обязан отпускать беременных на медосмотры.