В Томской области ввели режим ЧС из-за угрозы гибели урожая

В Томской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с угрозой потери урожая. Данное решение принято из-за переувлажнения почвы, которое сильно повредило посевы.

Особенно пострадали Томский, Асиновский, Бакчарский, Зырянский и Первомайский районы области. По оценкам, погибли посевы на площади около 3 тыс. гектаров. Об этом Владимир Мазур написал в телеграм-канале.

Введенный ранее режим ЧС регионального характера на отдельных территориях позволит застрахованным хозяйствам получить компенсации, а также обратиться за поддержкой к Министерству сельского хозяйства РФ. Губернатор также распорядился усилить контроль за состоянием посевов, оценить ущерб и организовать оперативные штабы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В случае улучшения погодных условий губернатор потребовал провести уборку урожая в круглосуточном режиме.

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