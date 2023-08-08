В ЦБ предупредили о новых мошеннических схемах с шаблонами документов
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Как пишет RT, Центробанк Российской Федерации решил предупредить граждан о новом виде мошенничества.
Стало известно, что злоумышленники занимаются подделкой сайтов справочно-правовых систем и государственных ведомств. Они делают это для дистанционной замены банковских данных, которые представлены в договорах, на собственные реквизиты.
Но, несмотря на подобный обман, такие подделки могут занимать топовые места в поисковой выдаче запросов. Это реализуется с помощью так называемого SEO-poisoning. Данный метод работает по принципу «отравления» списка поиска.
Чтобы избежать попадания в лапы мошенников, Центральный Банк России советует почаще обновлять антивирусные программы, запретить автоматические запуск и установку приложений на устройстве, а также быть бдительными при скачивании файлов.