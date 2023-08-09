В ЦБ заявили, что запуск пилота с цифровым рублем состоится 15 августа
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Как сообщает агентство «РИА Новости», Центральный Банк Российской Федерации запланировал запуск пилота с цифровым рублем уже через несколько дней.
Об этом также рассказала Ольга Скоробогатова. Она занимает должность первого зампреда регулятора. Соответствующая информация была озвучена на пресс-конференции, которая состоялась в среду.
По ее словам, начало пилота на реальных операциях потребовало долгой подготовки. Однако сейчас он почти готов к запуску, который состоится уже 15 августа, то есть, через несколько дней. Стоит отметить, что на начальном этапе в нем будут принимать участие 13 банков.
Напомним, что ЦБ начинал работать над созданием цифрового рубля еще несколько лет назад – в 2021 году.