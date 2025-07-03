В Центральном парке культуры и отдыха округа Щелково развернуты масштабные мероприятия по улучшению инфраструктуры

Более 80% демонтажных работ уже завершены. В настоящее время специалисты активно занимаются созданием новых пешеходных путей.

На главной аллее устанавливают бордюр и формируют бетонную подушку, необходимую для укладки тротуарной плитки. Одновременно ведется обустройство велодорожек: формируется разделительный бордюр и создается основание для велосипедной зоны.

Строительство спортивной площадки также в процессе: возводится бетонное основание для волейбольной площадки и устанавливается металлическое ограждение для зоны воркаута.

В дополнение к этому, выполняются работы по модернизации инженерных коммуникаций, включая канализационную систему, и устанавливаются закладные элементы для будущих опор освещения.

Для справки: площадь реновации Центрального парка составит 15,5 гектар. Более подробную информацию о проекте благоустройства можно найти по ссылке.