В Центральном парке Пушкино первоклассники отпраздновали День знаний

Почетными гостями мероприятия стали педагоги и ребята, которые в нынешнем году пошли в первый класс в учебные организации Городского округа Пушкинский. Для ребят устроили различные конкурсы и мастер-классы. Наиболее эмоционально первоклассники восприняли «Бумажное шоу», для участия в котором приглашали всех желающих.

Кроме того, на центральных площадках парка прошли презентации образовательных и культурных учреждений. Представители детской музыкальной школы, детской художественной школы и Дома культуры «Пушкино» продемонстрировали свои способности. Так, вокальный коллектив «Мозаика» представил театрализованную шоу-программу и чувственно исполнил песню «Дети великой страны».

«Во всех школах нашей огромной страны уже дан старт новому учебному году. В нашем округе тоже проходит праздник, который станет незабываемым для главных виновников торжества — первоклассников. Для вас 2 сентября 2024 года является началом пути по дорогам Страны знаний. В этом году школьное образование начнут получать 4421 первоклассник городского округа Пушкинский. Поздравляю вас, обладателей почетного звания «Первоклассник — 2024», — обратился со сцены к участникам праздника его ведущий, артист РДК «Строитель» Андрей Крухмалев.

Для ребят подготовили шоу мыльных пузырей и крио-шоу. На сцене Летнего театра и прилегающей к ней площади для первоклассников муниципалитета организовали «Бумажное шоу». Мероприятие восхитило ребят.

«Я пришла сегодня в парк с дочкой Миленой сразу после школьной линейки. Мы от души порадовались прекрасной погоде, ярком солнцу и потрясающей работе артистов. Я думаю, что такой неординарный старт в Страну знаний будет для всех первоклассников хорошим подспорьем для будущих побед», — поделилась своими впечатлениями Анна из микрорайона Заветы Ильича.

Со сцены прозвучали переданные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В День знаний он напомнил, что в нынешнем году занятия в подмосковных школах начнутся для более чем 1,8 млн детей, в числе которых 115 тыс. первоклассников. После капитального ремонта в регионе начали работу 40 школ. Еще 39 учебных заведений впервые открыли свои двери для учеников.