В центре Москвы в понедельник и вторник выпадут рекордные 80 мм осадков
Синоптик Тишковец: в Москве за пару суток выпадет месячная норма осадков
Фото: [Тропические ливни накрыли Москву/Медиасток.рф]
В понедельник, 4 августа, в московском регионе возможен сильный дождь. По прогнозам метеоролога Евгения Тишковца из центра погоды «Фобос», выпадет до 36 мм осадков.
В ночные и предрассветные часы, когда небо будет относительно ясным, в некоторых районах столицы может образоваться туман, видимость при этом ухудшится и составит менее километра. В Москве температура воздуха будет держаться на уровне от +14 до +17 градусов.
Метеоролог предупредил, что днём показания барометров начнут резко снижаться.
«Это скажется ненастное влияние циклонической депрессии, заливающей ливнями юг России. Пик аномальных ливней придется на вечер – только с 15:00 до 21:00 на центр Москвы обрушится 36 мм осадков! Дневная температура плюс 22 – 25 градусов», – говорится в сообщении.
По информации от специалиста по погоде, осадки в виде сильных дождей будут продолжаться до середины вторника. Ожидается, что в течение этого времени в городе выпадет ещё 44 миллиметра осадков.
Таким образом, за сутки, с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа, в столице может выпасть до 80 миллиметров осадков. Это составляет климатическую норму осадков за весь август, которая составляет 79 миллиметров.
«В среду инициативу на синоптической карте перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится. К пятнице осадки прекратятся, в регион заглянет гребень антициклона, под утро похолодает до плюс 10 градусов, днем же в тылу циклона местами могут брызнуть небольшие дожди и не выше плюс 20 градусов», – добавил Тишковец.