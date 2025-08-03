В центре Москвы в понедельник и вторник выпадут рекордные 80 мм осадков

В понедельник, 4 августа, в московском регионе возможен сильный дождь. По прогнозам метеоролога Евгения Тишковца из центра погоды «Фобос», выпадет до 36 мм осадков.

В ночные и предрассветные часы, когда небо будет относительно ясным, в некоторых районах столицы может образоваться туман, видимость при этом ухудшится и составит менее километра. В Москве температура воздуха будет держаться на уровне от +14 до +17 градусов.

Метеоролог предупредил, что днём показания барометров начнут резко снижаться.

«Это скажется ненастное влияние циклонической депрессии, заливающей ливнями юг России. Пик аномальных ливней придется на вечер – только с 15:00 до 21:00 на центр Москвы обрушится 36 мм осадков! Дневная температура плюс 22 – 25 градусов», – говорится в сообщении.

По информации от специалиста по погоде, осадки в виде сильных дождей будут продолжаться до середины вторника. Ожидается, что в течение этого времени в городе выпадет ещё 44 миллиметра осадков.

Таким образом, за сутки, с 15:00 4 августа до 15:00 5 августа, в столице может выпасть до 80 миллиметров осадков. Это составляет климатическую норму осадков за весь август, которая составляет 79 миллиметров.