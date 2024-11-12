В центре Можайска продолжают возводить памятник «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов»

В сквере Воинов-интернационалистов в Можайском городском округе продолжаются работы над памятником «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов». Для него отлили бронзовый колокол весом на 240 кг.

Коллектив предприятия «Вольгинский Колоколец» создал колокол для памятника «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» в Можайске.

Каждый колокол в художественной мастерской изготавливают по особым технологиям. Работа кропотливая: к изделию подбирают свое звучание и форму из воска, их заливают и обжигают по особым технологиям, а затем приступают к обустройству стержня. Можайские объект будет отображать лирическое звучание ноты #До.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Процесс это очень трудоемкий и тяжелый, а каждый этап работы выполняется вручную. Все люди, которые принимают участие в отливании и вообще создании колокола, вкладывает частичку своей души, которая в дальнейшем звонит на славу и на радость людям», — отметила мастер-восковщик Татьяна.

В настоящее время рабочие продолжают сварочные работы, готовят основание и место для крепления колокола внушительного веса. Он украсит памятник из глянцевого черного гранита, напоминая о прошлом и героических поступках отважных защитников.