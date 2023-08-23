В центре Перми произошло ДТП с участием мотоциклиста

Как пишет сетевое издание «Properm.ru» , возле ЦУМа произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль подрезал мотоцикл. О произошедшем также сообщают очевидцы.

Они заявили, что женщина на Honda решила совершить маневр для перестройки в другой ряд. В результате довольно опасных действий водитель автомобиля подрезала мотоциклиста на Yamaha. После удара он влетел в стоящую на обочине машину EXEED.

Инцидент произошел около восьми часов вечера возле ЦУМа. Согласно словам прохожих, мотоциклист был в полной экипировке, что помогло избежать серьезных травм. Таким образом, он смог самостоятельно встать после ДТП.

Важно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным и осторожным на дороге, чтобы обеспечить безопасностью себя и других участников движения.