Звезду «Не родись красивой» увезли на «скорой» прямо из театра Вахтангова

Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, 51-летнего артиста забрала бригада скорой помощи. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

По информации источника, причиной вызова медиков стали жалобы актера на сильные боли в области живота. Сейчас Антипенко находится в стационаре под наблюдением врачей, его состояние удалось стабилизировать — артист уже восстановился после перенесенного приступа.

51-летний Григорий Антипенко прославился благодаря роли бизнесмена Андрея Жданова в телесериале «Не родись красивой», а также известным киноработам «Талисман любви», «М+Ж», «Провинциалка», «Торгсин» и «Возмездие». На театральных подмостках артист успешно выступает с 2013 года, являясь актером труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. На его счету ключевые роли в спектаклях «Отелло», «Медея», «Севильский цирюльник» и «Старик и море», а также участие в популярной антрепризе «Двое на качелях». Творческие достижения актера отмечены престижными наградами, среди которых премии «Звезда Театрала» и имени Василия Ланового.

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