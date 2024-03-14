В ЦИК России разделили ключи расшифрования ДЭГ

Церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ состоялась в Центральном Избиркоме России. Всего в рамках выборов предусмотрено два ключа — для часовых поясов столицы и регионов, расположенных восточнее, а также для часового пояса Калининграда.

Каждый ключ разделили на семь частей. Пять были переданы представителям парламентских партий, шестую оставили в ТИК ДЭГ, седьмую — в ЦИК РФ. До конца выборов ключи будут храниться в опломбированных прозрачных боксах под круглосуточным видеонаблюдением.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, подобный масштаб проведения ДЭГ будет достигнут впервые — потенциально проголосовать могут порядка тридцати восьми миллионов избирателей. Около пяти миллионов из них уже подали заявления.

Руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что в период выборов ожидается много кибератак и киберпрессинга. В связи с этим были приняты все меры по дополнительной безопасности.