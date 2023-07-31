В Туле девушка попала в аварию, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС

На улице Кутузова в городе Тула произошло новое дорожно-транспортное происшествие. Двадцатилетняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Daewoo Nexia, влетела в дерево и опору линий электропередач. Отмечается, что у нее отсутствовали водительские права, а также она не остановилась на сигнал сотрудников ДПС, что патрулировали территорию.

К счастью, обеим пострадавшим (водителю и ее 23-летней пассажирке) была вовремя оказана необходимая медицинская помощь. После этого их отпустили домой. Стоит отметить, что виновная в аварии отказалась от медицинского освидетельствования.