В Тульской области девочка получила денежную компенсацию за укус собаки

Стало известно, что в одном из городов Тульской области бездомная собака напала на девочку, гулявшую в парке на Бессолова. Беспризорное животное покусало пятилетнего ребенка еще в апреле, однако решение суда стало известно только сейчас.

Согласно ему, орган местного самоуправления должен выплатить пострадавшей пятнадцать тысяч рублей. Все потому, что администрацией не были приняты достаточные меры, которые могли бы помочь избежать подобных случаев.

Так установила межрайонная прокуратура, которая и обратилась в суд. Она подала иск, по которому девочке следует выплатить компенсацию за нанесенный ей и ее родителям моральный ущерб.