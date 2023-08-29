В Тульской области на федеральной трассе пострадали 5 человек из-за ДТП

Как сообщает «ТУЛАСМИ» , на федеральной трассе в Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, в числе которых был маленький ребенок.

Стало известно, что во вторник, 29 августа, в Тульской области случилась дорожная авария. Инцидент произошел в Киреевском районе на 206-ом километре трассы М-4 «Дон». В ходе него столкнулись несколько транспортных средств: три легковых автомобиля и один трактор.

Судя по полученным данным, сейчас в региональном ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Предварительно можно говорить о пяти пострадавших. Они получили травмы и были направлены в медицинское учреждение. Также в числе них есть девятимесячная девочка.