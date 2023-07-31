В Тульской области сотрудника зоофермы заключили под домашний арест

Как сообщает «ТУЛАСМИ» , сотрудник зоофермы, где произошел инцидент с атакой медведя на двух людей, был отправлен под домашний арест.

Алексинский межрайонный суд, рассматривая дело, избрал такую меру пресечения для обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи представили ходатайство о заключении подозреваемых под стражу, однако судья не согласился с этим предложением. В итоге, суд решил запретить одному из обвиняемых совершать определенные действия, а другого посадили под домашний арест на месяц и 28 суток.

Напомним, что в деревне Казначеево медведь атаковал 27-летнюю женщину и ее 3-летнюю дочь, нанеся им травмы рук. Последующее расследование также выявило, что зоопарк, где содержалось животное, работал незаконно.