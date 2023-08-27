В Турции пытались сорвать концерт Филиппа Киркорова

Как сообщает издание «Утро.ру» , ссылаясь на источник в социальных сетях, неизвестный мужчина выскочил на сцену и вырвал провода из аппаратуры, помешав проведению концерта Филиппа Киркорова.

Напомним, что поп-король Филипп Киркоров придерживается патриотической позиции. Может быть, это и стало причиной, почему его концерт в Турции чуть не сорвали? В любом случае, преданный стране любимец российской публики был взбешен агрессивным поведением одного из слушателей.

Судя по некоторой информации, Киркоров отчитал нарушителя порядка, но тот уже сбежал. Несмотря на громкий скандал, исполнитель решил взять себя в руки и продолжить концерт. По его словам, мелкие пакостники не в силах сорвать его выступление.