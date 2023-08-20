В Туве три человека пропали без вести из-за переворота лодки на Енисее

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в субботу, 19 августа, произошел несчастный случай в Туве, когда лодка (типа «казанка») перевернулась в реке Большой Енисей. В результате этого инцидента трое людей пропали без вести.

Согласно поступившей информации, находившихся на борту лодки было четверо, однако только один человек смог самостоятельно выбраться на берег. На данный момент местонахождение трех исчезнувших остается неизвестным.

Для проведения поисковых работ и спасательной операции на место происшествия были направлены два катера Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС). Специалисты приложат все усилия для того, чтобы найти и спасти пропавших, а также вернуть их близким как можно скорее.