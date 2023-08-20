В Туве во время купания ондатра укусила подростка

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в районе поселка Рудаково в Туве на девочку-подростка во время купания в пруду Голубушка напала ондатра и укусила ее.

На фотографиях очевидцев видно рану на теле девочки с кровью и царапинами, нанесенными ондатрой. Подобное поведение животного побудило жителей Тувы напомнить, что это не первый случай нападения млекопитающего на людей в воде.

Некоторые пользователи социальных сетей сочувствуют несовершеннолетней. Другие же отпускают в ее адрес язвительные шутки. Многие назвали причину произошедшего: предположительно, дело может быть в том, что подросток купался не в предназначенном для этого месте. Комментаторы как бы намекают на то, что пострадавшая виновата сама.