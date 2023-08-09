В Тверской области суд заключил под стражу избившего пенсионерку

Как передает агентство «РИА Новости» , ранее судимый местный житель напал на 86-летнюю женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта. В результате он попал под стражу.

Об этом стало известно благодаря региональному следственному управлению СК РФ. Соответствующую информацию ведомство опубликовало на своей странице в социальных сетях. Ранее сообщалось о том, что сам инцидент произошел еще в субботу днем в городе Калязин.

Напомним, что потерпевшая стояла на остановке, после чего незнакомый ей мужчина начал наносить удары руками и ногами по телу, целясь в голову. Рецидивист в конце бросил пенсионерку на асфальт и скрылся с места происшествия. Очевидцы поспешили вызвать скорую, но пострадавшая скончалась в больнице.