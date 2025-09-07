«В убежище отказано»: почему Финляндия массово депортирует россиян?

Власти Финляндии продолжили практику депортации граждан Российской Федерации, прибывших в страну после февраля 2022 года.

Согласно официальным данным, за первые три квартала 2025 года финская территория была покинута 104 россиянами, получившими отрицательные решения по своим ходатайствам о предоставлении статуса беженца.

Как сообщают источники, подавляющее большинство — порядка 90% заявителей — получили отказ уже на этапе первичных интервью. Несмотря на то, что соискатели обжаловали эти решения вплоть до Верховного суда, их апелляции не увенчались успехом.

Миграционная служба Финляндии, принимая решения, ссылается на положения Конвенции ООН о статусе беженцев, в которой недобровольный призыв в армию не признаётся достаточным основанием для получения убежища. Граждане РФ, отказавшиеся выехать добровольно, были подвергнуты принудительной депортации. За отчётный период в сопровождении конвоя страну покинули 18 человек.

