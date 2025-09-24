В Удмуртии начнется финансирование опознания погибших участников СВО

В Удмуртской Республике идентификация останков военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, теперь является официально финансируемой статьей бюджета. Информацию об этом распространило издание Udm-info.

На реализацию данной инициативы в региональной казне зарезервировано около 19,7 млн руб. Помимо этого, свыше 98 млн руб. будет направлено на обеспечение медицинских услуг для военных. Финансирование обеих этих сфер затрат будет осуществляться из бюджета Министерства здравоохранения региона.

На финансовую поддержку участников СВО правительство Удмуртии выделило 2,2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что родственники потребовали вырыть тело бойца СВО из могилы под Волгоградом.