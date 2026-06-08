В Уфе организовали углубленные медосмотры для детей из многодетных семей

В детской поликлинике № 5 Уфы стартовала программа углубленных профилактических осмотров для несовершеннолетних, воспитывающихся в многодетных семьях. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Семья».

По данным ведомства, на диспансерном учете в этом медицинском учреждении состоят более 1,5 тысячи семей, в которых растут трое и более детей. Для удобства родителей с 1 июня в поликлинике утвердили специальный график приема юных пациентов из многодетных семей.

Программа обследования включает консультации узких специалистов и необходимые лабораторные и диагностические исследования. После завершения осмотра врач-педиатр дает оценку состояния здоровья ребенка и при наличии медицинских показаний оформляет направление на дополнительное обследование или лечение. Средняя продолжительность прохождения полного профилактического осмотра для одного ребенка, по информации Минздрава, составляет два дня.