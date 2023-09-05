В украинских Черновцах пришедшие в советских фартуках на урок школьницы привели в ужас местных свидомых

В украинском городе Черновцы школьницы власти негодуют. Причиной тому, как приводится в соцсетях, появление в одной из школ одетых в белых бантах и фартуках «советского образца» учениц.

Произошедшее сначала привело в ярость чиновницу горсовета Ирину Ткачук. Рассерженная чиновница тут же поинтересовалась, «какая школа отличилась», и потребовала от учениц сменить белые фартуки на традиционную украинскую вышиванку.

«Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках «советского образца», — говорится в публикации в соцсетях.

Затем в публичном пространстве, предсказуемо, появились «неравнодушные укропатриоты», призвавшие натравить на родителей этих девочек полицию и наказать их. Правда, стоит обратить внимание, что статьи в украинском уголовном кодексе, наказывающей за белый бант и кружевной фартук, местные нардепы еще не придумали.