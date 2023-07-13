На сайте администрации Киева опубликовали отчет о ходе дерусификации и сообщили об изменении названий. Такое решение, исходя из текста, принял городской совет. Теперь парк, носивший имя поэта Александра Пушкина, назван именем члена националистической организации. А вот сквер, созданный в память о советском летчике Валерии Чкалове, получил нейтральное название и теперь зовется Литературным. Улица Маяковского превратилась в улицу Коваля – украинского военного, погибшего под Харьковым.

Украина ведет борьбу с памятниками, мемориалами и даже советской историей с 2015 года. Теперь киевский власти начали борьбу и со всем, что связано с Россией. МИД РФ Лавров назвал дерусификацию на Украине агрессивной и принудительной.