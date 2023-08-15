В украинском городе с панно уберут связанную с Россией часть
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
В городе Кременчуг власти решили убрать часть крупнейшего панно, связанную с Россией. Подробности рассказало РИА Новости.
В городе начали реставрацию крупнейшего панно, украшающего стену дома на улице Соборной. На создание изображения, занимающего несколько этажей, в свое время ушло целых три года. Однако сейчас местные власти приняли решение во время реставрации убрать с него элементы, которые отсылали к политике России.
Сообщается, что с панно уберут все названия советских газет и поменяют советский флаг на украинский. На проведение всех работ из бюджета выделят 1,6 тысячи долларов.