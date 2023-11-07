В Улан-Удэ вспыхнул ТЦ «Гвоздь», площадь пожара уже десять тысяч «квадратов»

Как передает главк МЧС по республике Бурятия, торговое здание вспыхнуло в ночь на вторник, 7 ноября. К настоящему времени огонь распространился уже на 10 тыс квадратных метров.

Очевидцы ЧП постят фото и видео пожара в соцсетях. Зарево от пожала видно на довольно внушительном расстоянии от торгового центра.

«Торговый центр "Гвоздь". Когда-то был. Вся крыша горит. Вообще весь полыхает. Это просто жесть», – цитирует телеканал РЕН одного из очевидцев происходящего.

В настоящее время экстренные службы пытаются совладать с огнем, но пока безуспешно. Причины возгорания пока не известны. По предварительной информации, пострадавших нет, из горящего здания самостоятельно эвакуировались шесть человек, уточнили в МЧС.