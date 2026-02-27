В Ульяновской области сократили число поездок по соцбилету

С 1 марта в Ульяновской области количество поездок, которые можно совершить по единому социальному проездному, сократится со 120 до 45. При этой стоимость билета останется прежней — 300 рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Геннадий Спирчагов.

Таким образом, начиная с 46-й поездки оплата будет производиться по общему утвержденному тарифу.

Эта мера не нова — ее впервые предложили еще в 2024 году, объясняя необходимость «решением проблемы неэффективного использования средств областного бюджета» и желанием «исключить факты злоупотребления правом льготного проезда, передачи единого билета лицу, не относящимся к льготной категории граждан».

На этот раз мотивация та же. Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков на площадке региональной Общественной палаты 16 января представил проект постановления, подчеркнув, что его цель — не допустить использование проездных третьими лицами. Общественная палата поддержала документ.

